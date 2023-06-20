tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Изображение материала

«КАМАЗ» влетел в тепловоз в Свердловской области

20 июня 2023, 03:34
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«КАМАЗ» столкнулся с тепловозом, после чего опрокинулся. ДТП произошло на 11 километре перегона «Рефтинский» 19 июня 2023 года.

По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой машины выехал на железнодорожный переезд при неработающем светофоре, где столкнулся с тепловозом, который ехал навстречу.

«КАМАЗ» опрокинулся и оказался в кювете, тепловоз остался на рельсах. В результате ДТП пострадавших нет. Машина при этом получила механические повреждения.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам водителя грузовика, когда он подъезжал к переезду, заметил, что светофор не работает и, посмотрев по сторонам, продолжил ехать. Тепловоз он в тот момент не увидел.

На месте происшествия госавтоинспекторами были выявлены отсутствие и нарушение необходимых знаков на железной дороге, а также нарушение их расстояния видимости. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, вечером 15 июня 2023 года в Краснотурьинске девушка за рулем автомобиля, заметив выбежавшую на дорогу кошку, вывернула руль, но не справилась с управлением и оказалась в кювете. Пострадавших в результате аварии не было.

Кошка стала причиной ДТП в Краснотурьинске
Узнать подробнее
Читайте также:
Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом14-летний подросток на автомобиле сбил ребенка-велосипедиста под СеровомДвухлетний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Автомобиль#Инцидент#Водитель#ГИБДД#Проверка#Грузовик#Тепловоз#Железная дорога#Происшествия#Свердловская область#Рефтинский
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25