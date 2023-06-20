«КАМАЗ» влетел в тепловоз в Свердловской области

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Published Сегодня, 03:34
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По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой машины выехал на железнодорожный переезд при неработающем светофоре, где столкнулся с тепловозом, который ехал навстречу.
«КАМАЗ» опрокинулся и оказался в кювете, тепловоз остался на рельсах. В результате ДТП пострадавших нет. Машина при этом получила механические повреждения.
По словам водителя грузовика, когда он подъезжал к переезду, заметил, что светофор не работает и, посмотрев по сторонам, продолжил ехать. Тепловоз он в тот момент не увидел.
На месте происшествия госавтоинспекторами были выявлены отсутствие и нарушение необходимых знаков на железной дороге, а также нарушение их расстояния видимости. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, вечером 15 июня 2023 года в Краснотурьинске девушка за рулем автомобиля, заметив выбежавшую на дорогу кошку, вывернула руль, но не справилась с управлением и оказалась в кювете. Пострадавших в результате аварии не было.