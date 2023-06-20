Квартира вместе с кредитом досталась мэрии Верхней Салды после смерти горожанина

В ноябре 2020 года житель города получил в банке кредит почти на 610 тысяч рублей. Он его выплачивал, но через год скончался. Завещание он не составил, а дочь решила не вступать в наследство. В результате комната в десять квадратных метров досталась в наследство администрации Верхней Салды.