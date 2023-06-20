Квартира вместе с кредитом досталась мэрии Верхней Салды после смерти горожанина

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В ноябре 2020 года житель города получил в банке кредит почти на 610 тысяч рублей. Он его выплачивал, но через год скончался. Завещание он не составил, а дочь решила не вступать в наследство. В результате комната в десять квадратных метров досталась в наследство администрации Верхней Салды.
Летом 2022 года банк, где умерший брал кредит, решил обратиться в суд. Он потребовал от администрации выплатить оставшийся долг в пределах стоимости имущества. Комната была оценена банком в 381 тысячу рублей. Суд требования банка удовлетворил.
Однако администрация не согласилась с этим и обжаловала решение в Свердловском областном суде. Представители муниципалитета в суде настаивали, что платить кредит должна одна из дочерей, так как она забрала из комнаты фотоальбом и документы отца. Однако суд счел, что эти вещи не представляют ценности.
Тогда администрация высказала сомнения по поводу стоимости комнаты. Тогда была проведена экспертиза. Она показала, что на момент открытия наследства цена недвижимости составляла 201 тысячу рублей. В результате сумма взыскания была понижена до 201 тысячи рублей.