Марафон «Конжак» отменили в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
О переносе сообщили организаторы мероприятия. Организаторы сослались на постановление властей от 15 июня, которое подразумевает запрет на посещение всех лесных массивов региона в срок до 6 июля.
Поэтому мероприятие решили перенесли на более поздний срок — оно состоится после окончания действия вышеуказанного документа.
Предлагалось перенести марафон на 29 июля или на 2 сентября текущего года. Отмечается, что мероприятие может состояться лишь в случае отмены противопожарного режима. Дата будет названа позже.