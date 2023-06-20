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Марафон «Конжак» отменили в Свердловской области

20 июня 2023, 07:28
Фото: 1MI
Марафон «Конжак» в Свердловской области перенесен. Такое решение было принято на заседании, которое прошло у главы городского округа Карпинск.

О переносе сообщили организаторы мероприятия. Организаторы сослались на постановление властей от 15 июня, которое подразумевает запрет на посещение всех лесных массивов региона в срок до 6 июля.

Поэтому мероприятие решили перенесли на более поздний срок — оно состоится после окончания действия вышеуказанного документа.

Предлагалось перенести марафон на 29 июля или на 2 сентября текущего года. Отмечается, что мероприятие может состояться лишь в случае отмены противопожарного режима. Дата будет названа позже.

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#Елена Озерова#Фестиваль#Мероприятие#Противопожарный режим#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область
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