Мужчина в Свердловской области продавал криптовалюту за поддельные евро

Через несколько дней женщина стала подозревать, что полученные деньги являются поддельными, и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Екатеринбургу и сотрудники МВД по Свердловской области задержали мужчину с поличным, когда заключал подобную сделку.