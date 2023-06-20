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Мужчина в Свердловской области продавал криптовалюту за поддельные евро

20 июня 2023, 13:51
Фото: Midjourney
Житель Татарстана в Свердловской области продавал за фальшивые евро криптовалюту.

По данным следствия, мужчина связался с женщиной из Москвы, которая намеревалась продать криптовалюту. В бизнес-центре города он отдал 393 купюры номиналом 500 евро в качестве оплаты, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Через несколько дней женщина стала подозревать, что полученные деньги являются поддельными, и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Екатеринбургу и сотрудники МВД по Свердловской области задержали мужчину с поличным, когда заключал подобную сделку.

При задержании у него изъяли 590 фальшивых евро. В отношении него было возбуждено уголовное дело. После завершения предварительного расследования дело направили в суд.

Напомним, злоумышленники из Казани обманным путем украли у жителей Урала более восьми миллионов рублей, используя криптовалюту.

Мошенники из Казани на аферах с криптовалютой похитили у уральцев более 8 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#МВД#Фальшивые деньги#Задержание#Обман#Происшествия#Свердловская область
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