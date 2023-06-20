Мужчина в Свердловской области продавал криптовалюту за поддельные евро

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По данным следствия, мужчина связался с женщиной из Москвы, которая намеревалась продать криптовалюту. В бизнес-центре города он отдал 393 купюры номиналом 500 евро в качестве оплаты, рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Через несколько дней женщина стала подозревать, что полученные деньги являются поддельными, и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Екатеринбургу и сотрудники МВД по Свердловской области задержали мужчину с поличным, когда заключал подобную сделку.
При задержании у него изъяли 590 фальшивых евро. В отношении него было возбуждено уголовное дело. После завершения предварительного расследования дело направили в суд.
Напомним, злоумышленники из Казани обманным путем украли у жителей Урала более восьми миллионов рублей, используя криптовалюту.