Началась установка новых светофоров в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В районе перекрестка рабочими проводится бурение под светофоры. Также, кроме установки регулировщиков дорожного движения, в этом месте планируется поставить камеры видеонаблюдения. Работы проводит Центр организации дорожного движения.
Установить светофоры было решено в связи с тем, что в час пик в этом месте транспортное движение затруднено, а также на перекрестке высокая аварийность.
Напомним, на перекрестках в Нижнем Тагиле в течение двух лет планируется установить «умные» светофоры и детекторы транспорта, а также видеостену по мониторингу трафика автомобилей.