tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Изображение материала

Началась установка новых светофоров в Нижнем Тагиле

20 июня 2023, 04:17
Фото: tagilcity.ru
Начались работы по установке новых светофоров в Нижнем Тагиле. Установка проводится в Дзержинском районе на перекрестке Алтайская — Боровая.

В районе перекрестка рабочими проводится бурение под светофоры. Также, кроме установки регулировщиков дорожного движения, в этом месте планируется поставить камеры видеонаблюдения. Работы проводит Центр организации дорожного движения.

Фото: tagilcity.ru

Установить светофоры было решено в связи с тем, что в час пик в этом месте транспортное движение затруднено, а также на перекрестке высокая аварийность.

Напомним, на перекрестках в Нижнем Тагиле в течение двух лет планируется установить «умные» светофоры и детекторы транспорта, а также видеостену по мониторингу трафика автомобилей.

Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга жалуются на массовые нарушения ПДД водителями автомобилейПять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем ТагилеСеть зарядных станций для электрокаров появится в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Транспорт#Установка#Светофоры#ЦОДД#Организация#Работы#Перекресток#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25