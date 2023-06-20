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Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге

20 июня 2023, 06:25
Фото: Ольга Тарасова
Певица из Нижнего Тагила Ольга Тарасова и ее музыкальный коллектив TANATA выступят 23 июня на одной из площадок фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Сейчас девушка находится на последнем месяце беременности, но не хочет упустить шанс поучаствовать в масштабном музыкальном мероприятии.

Тагильский коллектив TANATA выступит в Историческом сквере на площадке «Капсула времени» с 19.30 до 19.50. По словам солистки группы Ольги Тарасовой, стать пройти отбор на участие в Ural Music Night достаточно сложно.

Особенно сложно заинтересовать организаторов, чтобы они пригласили нас выступить на такую большую сцену вместе с очень крутыми коллективами, — рассказала Ольга Тарасова TagilCity.ru.

Сейчас вокалистка находится на девятом месяце беременности, однако не хочет упускать шанс выступить на главном музыкальном фестивале Свердловской области.

В одной руке у меня будет костюм, в другой руке сумка в роддом. То есть все может начаться прямо на сцене, но такой шанс упускать нельзя. Мы этого очень давно хотели, и это возможность, которую мы используем на полную. Мы готовим шоу, каждая песня имеет свою «фишку», свою историю, — отметила Ольга.
Фото: Ольга Тарасова

Ранее тагильская певица прославилась исполнением кавера на песню «Плакала» группы KAZKA. Ее клип на музыкальную композицию набрал более 10 млн просмотров на YouTube. Также Ольга занимается преподаванием вокала и владеет собственной студией звукозаписи.

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