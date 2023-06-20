Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Тагильский коллектив TANATA выступит в Историческом сквере на площадке «Капсула времени» с 19.30 до 19.50. По словам солистки группы Ольги Тарасовой, стать пройти отбор на участие в Ural Music Night достаточно сложно.
Особенно сложно заинтересовать организаторов, чтобы они пригласили нас выступить на такую большую сцену вместе с очень крутыми коллективами, — рассказала Ольга Тарасова TagilCity.ru.
Сейчас вокалистка находится на девятом месяце беременности, однако не хочет упускать шанс выступить на главном музыкальном фестивале Свердловской области.
В одной руке у меня будет костюм, в другой руке сумка в роддом. То есть все может начаться прямо на сцене, но такой шанс упускать нельзя. Мы этого очень давно хотели, и это возможность, которую мы используем на полную. Мы готовим шоу, каждая песня имеет свою «фишку», свою историю, — отметила Ольга.
Ранее тагильская певица прославилась исполнением кавера на песню «Плакала» группы KAZKA. Ее клип на музыкальную композицию набрал более 10 млн просмотров на YouTube. Также Ольга занимается преподаванием вокала и владеет собственной студией звукозаписи.