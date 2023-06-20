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Подростки с гвоздодером ограбили стоматологию в Екатеринбурге

20 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI
Компания из трех подростков, вооруженная гвоздодером, ограбила стоматологию в Екатеринбурге на Родонитовой улице. Инцидент произошел ранним утром 17 июня 2023 года.

Когда подростки подошли ко входу, один из них взломал стеклянную дверь с помощью гвоздодера, после чего все трое зашли в помещение. Спустя несколько минут злоумышленники убежали. Предположительно, двое из компании — девушки.

Видео: Е1

Действия взломщиков попали на камеры видеонаблюдения. Размер нанесенного ими ущерба в настоящий момент неизвестен, пишет Е1.

Напомним, 9 июня 2023 года в Екатеринбурге трое подростков ограбили стоматологию, которая находится на улице Татищева. Они забрали два айфона, наличные деньги и фотоаппарат.

Подростки ограбили стоматологию Екатеринбурга
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