Подростки с гвоздодером ограбили стоматологию в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Когда подростки подошли ко входу, один из них взломал стеклянную дверь с помощью гвоздодера, после чего все трое зашли в помещение. Спустя несколько минут злоумышленники убежали. Предположительно, двое из компании — девушки.
Действия взломщиков попали на камеры видеонаблюдения. Размер нанесенного ими ущерба в настоящий момент неизвестен, пишет Е1.
Напомним, 9 июня 2023 года в Екатеринбурге трое подростков ограбили стоматологию, которая находится на улице Татищева. Они забрали два айфона, наличные деньги и фотоаппарат.