«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Нижнем Тагиле завершаются все основные работы по капитальному ремонту ГДДЮТ. В последний день июня во дворце откроется II смена детского лагеря с дневным пребыванием на 100 человек.
Вы не представляете, как на душе радостно. Все ребятишки ждут с нетерпением открытия дворца. Попутного ветра нашим алым парусам, — поделилась эмоциями директор ГДДЮТ Оксана Михневич.
Во дворце творчества оборудовали просторный тренажерный зал и завезли новый спортивный инвентарь: от беговых дорожек и велотренажеров до гантелей и разноцветных гирь. Также в спортивном зале появилась зона для занятий борьбой.
У учеников 9-11 классов школы №138 Нижнего Тагила появится возможность проводить здесь уроки физкультуры.
Помимо отремонтированного основного концертного зала в здании появится и малая сцена. В аудитории вместимостью до 40 человек будут показываться небольшие спектакли для детей от театральной студии «Зеркало».
У нас будет еще и малый конференцзал, где можно проводить любые ВКС и различные семинары. За время ремонта ни один кружок не закрылся, никто из преподавателей не ушел. Нас приняли во многих школах города, нас приютили и терпели. Спасибо всем огромное, — рассказала Оксана Михневич.
В ГДДЮТ строители подготовили к работе и новый буфет. Раньше он располагался в холле рядом с гардеробной. Теперь под него выделили отдельное помещение.
В кабинетах уже установили новую мебель и все необходимое для работы оборудование. В каждом помещении для комфортного микроклимата появился кондиционер.
Хотелось немножко раньше сделать, но было принято решение не устраивать гонки, не спешить, тем более что сроки контракта еще не истекли. Здесь появились дополнительные работы — мы делаем пожарный резервуар. А сегодня уже в кабинетах преподаватели обживаются, появились шторы, мебель. Большая часть работ закончена, остались уже последние штрихи. IT-куб на 4 этаже дворца мы умышленно не приурочим к открытию дворца, ведь это отдельный федеральный проект, который постараемся закончить к 1 сентября, — заявил в ходе рабочей встречи по вопросам капитального ремонта детского дворца глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле начал свою работу в 1988 году. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.
Мне кажется, это будет новая жизнь. Мы увидели сегодня какое сценическое оборудование, звуковое оборудование установлено. Те технологии, которые мы используем в Нижнем Тагиле, доступны единичным учреждениям области. Это все будет служить нашим детям, это будет служить нашему подрастающему поколению. У них появляются и открываются новые возможности, — добавил градоначальник.
Во дворце творчества строители установили 58 камер внутреннего наблюдения и 25 камер внешнего видеонаблюдения на самом здании. Каждый уголок помещения будет просматриваться.
Сейчас остаются у нас работы по второму контракту, это системы пожаротушения. 25 июня приходит оборудование, и мы начнем его монтировать и заканчивать работы. За 2 года был выполнен большой объем работ. Сейчас готовимся к открытию детского лагеря. Все контролирующие органы работы приняли. Остаются небольшие правки по замечаниям заказчика, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Открытие дворца планирует посетить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К его приезду подготовят торжественное мероприятие, сообщил Владислав Пинаев.