tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию

20 июня 2023, 11:09
Фото: tagilcity.ru
Совсем немного времени осталось до официального открытия Городского дворца детского и юношеского творчества. Все основные работы по отделке завершены. Уже 30 июня здесь заработает лагерь дневного пребывания для юных тагильчан.

В Нижнем Тагиле завершаются все основные работы по капитальному ремонту ГДДЮТ. В последний день июня во дворце откроется II смена детского лагеря с дневным пребыванием на 100 человек.

Вы не представляете, как на душе радостно. Все ребятишки ждут с нетерпением открытия дворца. Попутного ветра нашим алым парусам, — поделилась эмоциями директор ГДДЮТ Оксана Михневич.
Фото: tagilcity.ru

Во дворце творчества оборудовали просторный тренажерный зал и завезли новый спортивный инвентарь: от беговых дорожек и велотренажеров до гантелей и разноцветных гирь. Также в спортивном зале появилась зона для занятий борьбой.

У учеников 9-11 классов школы №138 Нижнего Тагила появится возможность проводить здесь уроки физкультуры.

Фото: tagilcity.ru

Помимо отремонтированного основного концертного зала в здании появится и малая сцена. В аудитории вместимостью до 40 человек будут показываться небольшие спектакли для детей от театральной студии «Зеркало».

У нас будет еще и малый конференцзал, где можно проводить любые ВКС и различные семинары. За время ремонта ни один кружок не закрылся, никто из преподавателей не ушел. Нас приняли во многих школах города, нас приютили и терпели. Спасибо всем огромное, — рассказала Оксана Михневич.
Фото: tagilcity.ru

В ГДДЮТ строители подготовили к работе и новый буфет. Раньше он располагался в холле рядом с гардеробной. Теперь под него выделили отдельное помещение.

Фото: tagilcity.ru

В кабинетах уже установили новую мебель и все необходимое для работы оборудование. В каждом помещении для комфортного микроклимата появился кондиционер.

Фото: tagilcity.ru
Хотелось немножко раньше сделать, но было принято решение не устраивать гонки, не спешить, тем более что сроки контракта еще не истекли. Здесь появились дополнительные работы — мы делаем пожарный резервуар. А сегодня уже в кабинетах преподаватели обживаются, появились шторы, мебель. Большая часть работ закончена, остались уже последние штрихи. IT-куб на 4 этаже дворца мы умышленно не приурочим к открытию дворца, ведь это отдельный федеральный проект, который постараемся закончить к 1 сентября, — заявил в ходе рабочей встречи по вопросам капитального ремонта детского дворца глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле начал свою работу в 1988 году. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

Мне кажется, это будет новая жизнь. Мы увидели сегодня какое сценическое оборудование, звуковое оборудование установлено. Те технологии, которые мы используем в Нижнем Тагиле, доступны единичным учреждениям области. Это все будет служить нашим детям, это будет служить нашему подрастающему поколению. У них появляются и открываются новые возможности, — добавил градоначальник.
Фото: tagilcity.ru

Во дворце творчества строители установили 58 камер внутреннего наблюдения и 25 камер внешнего видеонаблюдения на самом здании. Каждый уголок помещения будет просматриваться.

Сейчас остаются у нас работы по второму контракту, это системы пожаротушения. 25 июня приходит оборудование, и мы начнем его монтировать и заканчивать работы. За 2 года был выполнен большой объем работ. Сейчас готовимся к открытию детского лагеря. Все контролирующие органы работы приняли. Остаются небольшие правки по замечаниям заказчика, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Фото: tagilcity.ru

Открытие дворца планирует посетить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К его приезду подготовят торжественное мероприятие, сообщил Владислав Пинаев.

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Общество#Администрация Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Игорь Васильев#Оксана Михневич#ГДДЮТ#Капитальный ремонт#Открытие#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25