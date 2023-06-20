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Санитарные меры после отравления детей в лагерях усилят в Свердловской области

20 июня 2023, 09:17
Фото: 1MI
Глава свердловского Минобразования Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых соблюдать санитарные меры.

Этому вопросу было посвящено заседание. Встреча прошла совместно с организаторами системы оздоровления в регионе, сообщает департамент информационной политики.

Для того, чтобы в лагерях не появлялась инфекция, необходимо продолжать проводить регулярную санитарную обработку всех помещений, не забывать пользоваться бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.

Сотрудники должны регулярно мыть руки. Массовые мероприятия в закрытых пространствах следует проводить в ограниченном количестве. Это было озвучено на встрече.

Отмечается, что в самом начале детского летнего отдыха в регионе произошло сразу несколько случаев заболевания детей кишечной инфекцией. Это произошло в лагерях в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Алапаевском районе.

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#Елена Озерова#Дети#Инцидент#Столовая#Отравление#Лагеря#Происшествия#Свердловская область
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