Санитарные меры после отравления детей в лагерях усилят в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Этому вопросу было посвящено заседание. Встреча прошла совместно с организаторами системы оздоровления в регионе, сообщает департамент информационной политики.
Для того, чтобы в лагерях не появлялась инфекция, необходимо продолжать проводить регулярную санитарную обработку всех помещений, не забывать пользоваться бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.
Сотрудники должны регулярно мыть руки. Массовые мероприятия в закрытых пространствах следует проводить в ограниченном количестве. Это было озвучено на встрече.
Отмечается, что в самом начале детского летнего отдыха в регионе произошло сразу несколько случаев заболевания детей кишечной инфекцией. Это произошло в лагерях в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Алапаевском районе.