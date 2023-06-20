Транспорт хотят сделать бесплатным в день 300-летия Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Такие планы для себя обозначили городские власти. Ведь именно 19 августа будет основной день проведения всех юбилейных торжеств, пишет ЕАН.
Вице-мэр в беседе с журналистами отметил, что такое нововведение будет решаться с депутатами гордумы.
Он добавил, что, учитывая, что проезд стоит 33 рубля, а пассажиропоток в этот день будет составлять примерно 820 тысяч человек (как и ежегодно), то такой подарок для горожан обойдется примерно в сумму от 15 до 24 млн рублей. Он назвал это небольшой затратой.
Напомним, что историческим днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября.