Транспорт хотят сделать бесплатным в день 300-летия Екатеринбурга

Он добавил, что, учитывая, что проезд стоит 33 рубля, а пассажиропоток в этот день будет составлять примерно 820 тысяч человек (как и ежегодно), то такой подарок для горожан обойдется примерно в сумму от 15 до 24 млн рублей. Он назвал это небольшой затратой.