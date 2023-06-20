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Published Сегодня, 12:59

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Updated Сегодня, 13:01

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Транспорт хотят сделать бесплатным в день 300-летия Екатеринбурга

20 июня 2023, 12:59
Фото: 1MI
В день юбилея Екатеринбурга общественный транспорт станет может стать бесплатным. Правило будет действовать один день — 19 августа.

Такие планы для себя обозначили городские власти. Ведь именно 19 августа будет основной день проведения всех юбилейных торжеств, пишет ЕАН.

Вице-мэр в беседе с журналистами отметил, что такое нововведение будет решаться с депутатами гордумы.

Он добавил, что, учитывая, что проезд стоит 33 рубля, а пассажиропоток в этот день будет составлять примерно 820 тысяч человек (как и ежегодно), то такой подарок для горожан обойдется примерно в сумму от 15 до 24 млн рублей. Он назвал это небольшой затратой.

Напомним, что историческим днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Проезд#Метро#Автобусы#День города#Транспорт
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