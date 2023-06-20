У троих детей в детском саду в Ревде выявили кишечную палочку

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Воспитательница учреждения днем позвонила маме одного из детей, так как у ребенка была рвота. Когда он уже находился дома, его вырвало еще раз. При этом в чате родителей сообщили, что и другим детям плохо, пишет «Ревда-Инфо».
Позднее нескольких детей отправили в больницу. Начальник управления образования Ревды Татьяна Мещерских сообщила, что группа, в которую ходят заболевшие дети, временно закрыли на карантин из-за подозрения на ротавирус.
Кроме того, Мещерских добавила, что по факту случившегося Роспотребнадзор проведет проверку.
Напомним, в лагере под Первоуральском несколько дней трое детей пожаловались на рвоту и температуру. Одного из заболевших школьников отправили в лазарет, а на следующий день отпустили оттуда, так как мальчику стало легче.