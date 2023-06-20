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У троих детей в детском саду в Ревде выявили кишечную палочку

20 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
Трое детей, посещающих детский сад в Ревде, оказались в больнице с выявленной кишечной палочкой. Инцидент произошел 20 июня 2023 года.

Воспитательница учреждения днем позвонила маме одного из детей, так как у ребенка была рвота. Когда он уже находился дома, его вырвало еще раз. При этом в чате родителей сообщили, что и другим детям плохо, пишет «Ревда-Инфо».

Позднее нескольких детей отправили в больницу. Начальник управления образования Ревды Татьяна Мещерских сообщила, что группа, в которую ходят заболевшие дети, временно закрыли на карантин из-за подозрения на ротавирус.

Кроме того, Мещерских добавила, что по факту случившегося Роспотребнадзор проведет проверку.

Напомним, в лагере под Первоуральском несколько дней трое детей пожаловались на рвоту и температуру. Одного из заболевших школьников отправили в лазарет, а на следующий день отпустили оттуда, так как мальчику стало легче.

Еще трое детей отравились в загородном лагере под Первоуральском
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#Елизавета Зиборова#Дети#Инцидент#Заболевшие#Отравление#Детский сад#Ротавирус#Больница#Здоровье#Свердловская область#Ревда
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