В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в троллейбус

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Авария произошла 20 июня примерно в 13:00 на улице Щербакова. Водитель автобуса вез пассажиров в пригородном сообщении по маршруту №182. Троллейбус двигался по маршруту №6.
Предварительно известно, что медицинская помощь потребовалась троим пассажирам. Прокуратура проверит транспортные компании, которые осуществляли перевозки и узнает, были ли исправны транспортные средства.
В Госавтоинспецкии отметили, что трое пострадавших пассажира были госпитализированы. Известно, что за рулем автобуса был 40-летний мужчина.
Он пояснил, что перед ним неожиданно затормозил автомобиль. В свою очередь он экстренно затормозил, но сработали только левые тормоза, и его вынесло на встречку, где ехал троллейбус.
За рулем троллейбуса находилась 46 — летняя женщина. Оба водителя были трезвы.