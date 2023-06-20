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В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в троллейбус

20 июня 2023, 13:53
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге произошло ДТП между автобусом и троллейбусом. Проводится проверка.

Авария произошла 20 июня примерно в 13:00 на улице Щербакова. Водитель автобуса вез пассажиров в пригородном сообщении по маршруту №182. Троллейбус двигался по маршруту №6.

Предварительно известно, что медицинская помощь потребовалась троим пассажирам. Прокуратура проверит транспортные компании, которые осуществляли перевозки и узнает, были ли исправны транспортные средства.

В Госавтоинспецкии отметили, что трое пострадавших пассажира были госпитализированы. Известно, что за рулем автобуса был 40-летний мужчина.

Он пояснил, что перед ним неожиданно затормозил автомобиль. В свою очередь он экстренно затормозил, но сработали только левые тормоза, и его вынесло на встречку, где ехал троллейбус.

За рулем троллейбуса находилась 46 — летняя женщина. Оба водителя были трезвы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Автобус#Троллейбус#ДТП#Авария#Происшествия#Свердловская область
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