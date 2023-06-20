В Нижнем Тагиле мать запирала своих детей одних на ночь и уходила гулять по барам

10 июня 2023 года дети всю ночь провели одни, пока на адрес не приехали правоохранительные органы. В пресс-центре полиции редакции TagilCity.ru сообщили, что семья состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.