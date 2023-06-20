В Нижнем Тагиле мать запирала своих детей одних на ночь и уходила гулять по барам

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Облезлые стены, отсутствие мебели. Грязный матрац вместо кровати. В квартире нет отопления, по словам соседей, радиаторы давно скрутили, продали и пропили. В таких условиях проживают четверо малышей на Вагонке по улице Энтузиастов, в доме № 24. Среди детей есть младенец, ребенку несколько месяцев, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
10 июня 2023 года дети всю ночь провели одни, пока на адрес не приехали правоохранительные органы. В пресс-центре полиции редакции TagilCity.ru сообщили, что семья состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
В настоящее время дети помещены в центр социальной помощи и находятся под присмотром специалистов. Их дальнейшая судьба решается, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».