В Подмосковье лидирует по производству мороженого: более 160 тыс т за четыре месяца

По данным областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в течение первых четырех месяцев текущего года в Подмосковье было произведено свыше 160 тысяч тонн мороженого.