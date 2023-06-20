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Updated Сегодня, 17:33

В Подмосковье лидирует по производству мороженого: более 160 тыс т за четыре месяца

20 июня 2023, 17:30
По данным областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в течение первых четырех месяцев текущего года в Подмосковье было произведено свыше 160 тысяч тонн мороженого.

Таким образом, регион сохраняет свое первенство по данному показателю среди других регионов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Московская область занимает лидирующую позицию в производстве макарон, кисломолочных продуктов и сыра. Кроме того, регион является флагманом в производстве мороженого», — добавил заместитель председателя Правительства Подмосковья, отвечающий за министерство, Георгий Филимонов.

В ведомстве также отметили, что компания «Чистая линия» остается одним из крупнейших производителей мороженого в регионе. Ее продукция успешно представляет страну на мировом рынке.

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