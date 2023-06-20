В Подмосковье лидирует по производству мороженого: более 160 тыс т за четыре месяца

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Таким образом, регион сохраняет свое первенство по данному показателю среди других регионов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Московская область занимает лидирующую позицию в производстве макарон, кисломолочных продуктов и сыра. Кроме того, регион является флагманом в производстве мороженого», — добавил заместитель председателя Правительства Подмосковья, отвечающий за министерство, Георгий Филимонов.
В ведомстве также отметили, что компания «Чистая линия» остается одним из крупнейших производителей мороженого в регионе. Ее продукция успешно представляет страну на мировом рынке.