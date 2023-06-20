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В пригороде Екатеринбурга жители заявили о готовящемся закрытии школы

20 июня 2023, 08:23
Фото: 1MI
В пригороде Екатеринбурга, в деревне Коптяки, местные жители собрали более ста подписей в поддержку школы, в которой учатся их дети. Учреждение могут закрыть, против чего и борются родители.

За одну из лучших школ Среднеуральского ГО родители сражаются уже три года, пишет Е1. Хоть учреждение и расположено на окраине, но обучаться сюда приезжают даже дети из уральской столицы.

Закрытие школе грозит из-за настойчивого соседа из «антикоррупционного комитета». Он пожаловался на учреждение сотни раз и здесь состоялось уже множество проверок.

Директор Екатерина Захарова сказала, что это произошло из-за незначительного конфликта с этим мужчиной. Она утверждает, что он мстит. А желающие, чтобы школа продолжала работать, готовы дойти с жалобами даже до президента.

Родители учеников уже обратились в Генпрокуратуру РФ, в их планах пожаловаться региональному омбудсмену и уполномоченному по правам ребенка.

Директор утверждает, что большую часть проблем в учреждении уже решили, остается одна главная — пожарный гидрант. Для решения этой проблемы был создан фонд, на который родители уже перечислили порядка миллиона рублей.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Школа#Родители#Жалобы#Закрытие#Происшествия
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