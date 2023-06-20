В пригороде Екатеринбурга жители заявили о готовящемся закрытии школы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
За одну из лучших школ Среднеуральского ГО родители сражаются уже три года, пишет Е1. Хоть учреждение и расположено на окраине, но обучаться сюда приезжают даже дети из уральской столицы.
Закрытие школе грозит из-за настойчивого соседа из «антикоррупционного комитета». Он пожаловался на учреждение сотни раз и здесь состоялось уже множество проверок.
Директор Екатерина Захарова сказала, что это произошло из-за незначительного конфликта с этим мужчиной. Она утверждает, что он мстит. А желающие, чтобы школа продолжала работать, готовы дойти с жалобами даже до президента.
Родители учеников уже обратились в Генпрокуратуру РФ, в их планах пожаловаться региональному омбудсмену и уполномоченному по правам ребенка.
Директор утверждает, что большую часть проблем в учреждении уже решили, остается одна главная — пожарный гидрант. Для решения этой проблемы был создан фонд, на который родители уже перечислили порядка миллиона рублей.