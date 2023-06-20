tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Изображение материала

Завкафедрой вуза в Екатеринбурге отдал мошенникам более 1,6 миллиона рублей

20 июня 2023, 16:05
Фото: 1MI
Завкафедрой вуза в Екатеринбурге отдал более 1,6 миллиона рублей мошенникам, представившимися сотрудниками Центробанка, ФСБ и Минобразования.

Через мессенджер с екатеринбуржцем связался неизвестный. Он представился сотрудником Минобразования и рассказал, что с его банковского счета была попытка снятия денег, но сотрудники Центробанка эту операцию отклонили, рассказали в пресс-службе УМВД по ЕКатеринбургу.

Потом потерпевшему позвонил «представитель» регулятора, который сообщил, что мужчине необходимо снять все деньги и перевести их на «безопасную» ячейку». Свердловчанин обналичил 650 тысяч рублей и отправил их на указанный счет.

Далее звонок поступил от злоумышленника, который назвал себя сотрудником ФСБ и сообщил, что мошенники пытаются получить одобрение на кредит. Для предотвращения оформления кредита «сотрудник ведомства» заявил, что мужчина должен оформить «зеркальный» займ и все деньги перевести на определенные счета.

После всех совершенных операций с мужчиной уже никто не связывался. Тогда он понял, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, жительница Нижнего Тагила отдала телефонному мошеннику 400 тысяч рублей, который представился «сотрудником госорганов».

400 тысяч рублей перевела жительница Тагила «сотруднику госорганов»
Узнать подробнее
Читайте также:
На сотрудников вуза Екатеринбурга была совершена атака мошенников от имени ректора42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего ТагилаМошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Инцидент#Пострадавший#Обман#Деньги#Злоумышленники#Криминал
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
Сегодня, 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Сегодня, 06:25
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25