Завкафедрой вуза в Екатеринбурге отдал мошенникам более 1,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Через мессенджер с екатеринбуржцем связался неизвестный. Он представился сотрудником Минобразования и рассказал, что с его банковского счета была попытка снятия денег, но сотрудники Центробанка эту операцию отклонили, рассказали в пресс-службе УМВД по ЕКатеринбургу.
Потом потерпевшему позвонил «представитель» регулятора, который сообщил, что мужчине необходимо снять все деньги и перевести их на «безопасную» ячейку». Свердловчанин обналичил 650 тысяч рублей и отправил их на указанный счет.
Далее звонок поступил от злоумышленника, который назвал себя сотрудником ФСБ и сообщил, что мошенники пытаются получить одобрение на кредит. Для предотвращения оформления кредита «сотрудник ведомства» заявил, что мужчина должен оформить «зеркальный» займ и все деньги перевести на определенные счета.
После всех совершенных операций с мужчиной уже никто не связывался. Тогда он понял, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Напомним, жительница Нижнего Тагила отдала телефонному мошеннику 400 тысяч рублей, который представился «сотрудником госорганов».