Житель Екатеринбурга решил пообедать в кафе и лишился иномарки

Должник скрывал автотранспортное средство. Имущество объявлено в исполнительный розыск. При совершении разыскных мероприятий сотрудниками органа принудительного взыскания, машина обнаружена на парковке одного из кафе на ул. Луначарского г. Екатеринбурга. Судебный пристав-исполнитель составил акт ареста (описи) имущества должника, водитель — третье лицо, не смог предоставить документы на машину. Автомашина направлена на автоэвакуаторе на ответственное хранение в специализированную организацию. Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, машина будет реализована на торгах в ТУ Росимущества.