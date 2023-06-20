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Житель Екатеринбурга решил пообедать в кафе и лишился иномарки

20 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга лишился иномарки из-за долга в полмиллиона

Во время обеда в одном из кафе Екатеринбурга водитель Toyota Land Cruiser лишился своего транспорта. Причиной стали долги, которые у него накопились у приставов.

В общей сложности задолженность у компании должника составила больше полумиллиона рублей за услуги топливно-энергетического комплекса. Так как добровольно житель Екатеринбурга не платил, то приставы арестовали его денежные средства на счетах. Однако таким способом удалось взыскать только 90 тысяч рублей.

Было установлено, что в собственности должника имеется иномарка. При приезде на адрес оказалось, что фирма уже не работает, а автомобиль отсутствует.

Должник решил спрятать транспорт. Имущество было объявлено в розыск и в результате обнаружено на парковке у одного из кафе в Екатеринбурге. Автомобиль был изъят и посещен на спецстоянку. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, то машину продадут на торгах.

 

Должник скрывал автотранспортное средство. Имущество объявлено в исполнительный розыск. При совершении разыскных мероприятий сотрудниками органа принудительного взыскания, машина обнаружена на парковке одного из кафе на ул. Луначарского г. Екатеринбурга. Судебный пристав-исполнитель составил акт ареста (описи) имущества должника, водитель — третье лицо, не смог предоставить документы на машину. Автомашина направлена на автоэвакуаторе на ответственное хранение в специализированную организацию. Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, машина будет реализована на торгах в ТУ Росимущества.

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#Ирина Кирилова#Приставы#Долг#Иномарка#Водитель#Общество#Екатеринбург
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