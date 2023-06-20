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Житель Екатеринбурга скончался после драки с мигрантами

20 июня 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое местных жителей подрались с тремя мигрантами на Старой Сортировке в Екатеринбурге. В результате 46-летний мужчина погиб, еще один находится в больнице.

Инцидент случился 2 июня на остановке «Надеждинская». По словам очевидца случившегося двое иностранных граждан избили двух местных жителей. Он отметил, что один из местных жителей спровоцировал драку, а второй попал «под раздачу», пишет Е1.

Погибшим оказался Александр. Ему было 46 лет. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Подозреваемый уже задержан. Он помещен под стражу. В СК по Свердловской области сообщили, что в ходе застолья мужчины поссорились. В дальнейшем потерпевший получил травму груди и через несколько дней умер в больнице.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сложность в поисках была в том, что свидетелей преступления не было. Однако сыщикам удалось установить всех, кто в тот день находился на месте преступления и участвовал в конфликте.

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#Ирина Кирилова#Драка#Смерть#Пострадавшие#Ссора#Криминал#Екатеринбург
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