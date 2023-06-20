Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды

Posted 20 июня 2023, 05:42
Published 20 июня 2023, 05:42
Modified 20 июня 2023, 05:44
Updated 20 июня 2023, 05:44
Воду в доме, по словам жителя Александра, отключили в середине мая и обещали дать 30 мая. Однако на сегодняшний день полноценно горячей воды так и нет.
Из крана горячей воды бежит чуть теплая, и никто не может ответить по ситуации.
В «Горэнерго» только говорят: «Потерпите, для вас же делают». Выяснял у рабочих, там вообще бардак — то материалов нет, то вообще нет рабочих во дворе, — рассказал Александр журналисту TagilCity.ru.
В МУП «Горэнерго-НТ» сообщили, что все работы идут по плану и сейчас проводится монтаж трубы в тепловой камере, а также в месте ее ввода в квартал. Пока горячее водоснабжение на Зари, 99 и близлежащих домах на улице Калинина подается по тупиковой схеме.
Вода по тупиковой схеме есть у всех. С 30 мая возможны перебои в час пик из-за проводимых работ, — сообщили TagilCity.ru в «Горэнерго-НТ».
Также в ресурсной компании отметили, что 19 июня на Зари, 99 снова было отключено горячее водоснабжение для переврезки дома с временной линии на постоянную. Все работы обещают закончить 22 июня, после чего вода в квартирах появится вновь. При этом ответственность за недостаточное информирование жителей об отключениях, по мнению «Горэнерго-НТ», лежит на управляющей компании, обслуживающей дом.
Сбой в информировании жителей о временных отключениях произошел на уровне УК, — сообщили в ресурсной организации.
Напомним, в мае жители дома № 61 на улице Зари из-за коммунальной аварии больше недели оставались без горячей воды, включая четыре праздничных дня. МУП «Горэнерго-НТ» приступило к ремонтным работам только на девятый день после прорыва трубопровода.