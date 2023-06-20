Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды

Также в ресурсной компании отметили, что 19 июня на Зари, 99 снова было отключено горячее водоснабжение для переврезки дома с временной линии на постоянную. Все работы обещают закончить 22 июня, после чего вода в квартирах появится вновь. При этом ответственность за недостаточное информирование жителей об отключениях, по мнению «Горэнерго-НТ», лежит на управляющей компании, обслуживающей дом.