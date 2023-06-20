tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Изображение материала

Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды

20 июня 2023, 05:42
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Жители дома № 99 на улице Зари в Нижнем Тагиле уже месяц остаются без стабильного горячего водоснабжения. Все дело в перекладке труб возле дома, которое проводит МУП «Горэнерго-НТ» перед началом благоустройства двора.

Воду в доме, по словам жителя Александра, отключили в середине мая и обещали дать 30 мая. Однако на сегодняшний день полноценно горячей воды так и нет.

Из крана горячей воды бежит чуть теплая, и никто не может ответить по ситуации.
В «Горэнерго» только говорят: «Потерпите, для вас же делают». Выяснял у рабочих, там вообще бардак — то материалов нет, то вообще нет рабочих во дворе, — рассказал Александр журналисту TagilCity.ru.
Замена труб во дворе дома на Зари, 99Замена труб во дворе дома на Зари, 99
Замена труб во дворе дома на Зари, 99Замена труб во дворе дома на Зари, 99
Замена труб во дворе дома на Зари, 99
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В МУП «Горэнерго-НТ» сообщили, что все работы идут по плану и сейчас проводится монтаж трубы в тепловой камере, а также в месте ее ввода в квартал. Пока горячее водоснабжение на Зари, 99 и близлежащих домах на улице Калинина подается по тупиковой схеме.

Вода по тупиковой схеме есть у всех. С 30 мая возможны перебои в час пик из-за проводимых работ, — сообщили TagilCity.ru в «Горэнерго-НТ».

Также в ресурсной компании отметили, что 19 июня на Зари, 99 снова было отключено горячее водоснабжение для переврезки дома с временной линии на постоянную. Все работы обещают закончить 22 июня, после чего вода в квартирах появится вновь. При этом ответственность за недостаточное информирование жителей об отключениях, по мнению «Горэнерго-НТ», лежит на управляющей компании, обслуживающей дом.

Сбой в информировании жителей о временных отключениях произошел на уровне УК, — сообщили в ресурсной организации.

Напомним, в мае жители дома № 61 на улице Зари из-за коммунальной аварии больше недели оставались без горячей воды, включая четыре праздничных дня. МУП «Горэнерго-НТ» приступило к ремонтным работам только на девятый день после прорыва трубопровода.

«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Горячая вода пропала на Вагонке в Нижнем Тагиле 1 июняЗа воду с марганцем и аммиаком МУП в свердловском селе обязали сделать перерасчетЦелый район Екатеринбурга на неделю останется без горячей воды
#Анна Григорьева#Горячая вода#Отключение#Трубы#Замена#Горэнерго#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25