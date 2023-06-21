150 тысяч отсудил житель Нижнего Тагила у своего адвоката за плохой иск

Известно, что тагильчанин заключил договор с ИП о том, что тот будет представлять его интересы в суде и в том числе поможет составить туда иск. Он оплатил свои услуги и ожидал какие-то действия со стороны адвоката, но он не произвел анализ ситуации, не определил правовую позицию и в составленном иске не отразил главного требования тагильчанина. А далее он вовсе не явился в суд.