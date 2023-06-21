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150 тысяч отсудил житель Нижнего Тагила у своего адвоката за плохой иск

21 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчине удалось отсудить 150 тысяч рублей у юридической фирмы. Деньги тагильчанину присудили за исполнение компанией некачественных услуг.

Помогли в этом мужчине специалисты Роспотребнадзора, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Известно, что тагильчанин заключил договор с ИП о том, что тот будет представлять его интересы в суде и в том числе поможет составить туда иск. Он оплатил свои услуги и ожидал какие-то действия со стороны адвоката, но он не произвел анализ ситуации, не определил правовую позицию и в составленном иске не отразил главного требования тагильчанина. А далее он вовсе не явился в суд.

В результате тагильчанин проиграл дело и обратился за помощью в Роспотребнадзор, чтобы засудить адвоката. Он потребовал вернуть ему деньги и данным иском пришел в суд.

По решению суда ему присудили в общей сложности 150 тысяч рублей. Начато исполнительное производство.

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#Нижний Тагил#Адвокат#Суд#Деньги#Юрист#Происшествия#Елена Озерова
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