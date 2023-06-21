150 тысяч отсудил житель Нижнего Тагила у своего адвоката за плохой иск

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Помогли в этом мужчине специалисты Роспотребнадзора, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.
Известно, что тагильчанин заключил договор с ИП о том, что тот будет представлять его интересы в суде и в том числе поможет составить туда иск. Он оплатил свои услуги и ожидал какие-то действия со стороны адвоката, но он не произвел анализ ситуации, не определил правовую позицию и в составленном иске не отразил главного требования тагильчанина. А далее он вовсе не явился в суд.
В результате тагильчанин проиграл дело и обратился за помощью в Роспотребнадзор, чтобы засудить адвоката. Он потребовал вернуть ему деньги и данным иском пришел в суд.
По решению суда ему присудили в общей сложности 150 тысяч рублей. Начато исполнительное производство.