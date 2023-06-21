Атомный крейсер «Дмитрий Донской» будет спущен на воду через два года

Ожидается, что через два года он будет спущен на воду, пишет 360tv.ru. После этого проведутся испытания, и в 2026 году крейсер будет передан в состав Северного флота. В ходе усовершенствования корабля будет улучшена паротурбинная установка, что позволит значительно снизить уровень шума двигателя подводной лодки. По своим характеристикам «Дмитрий Донской» будет приближаться к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), хотя официального подтверждения данной информации пока не поступало.