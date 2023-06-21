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Атомный крейсер «Дмитрий Донской» будет спущен на воду через два года

21 июня 2023, 09:50
По информации, полученной из источника в оборонно-промышленном комплексе и переданной ТАСС, строительство нового атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской», относящегося к проекту 955А (шифр «Борей-А»), находится в стадии активной разработки на предприятии «Севмаш».

Ожидается, что через два года он будет спущен на воду, пишет 360tv.ru. После этого проведутся испытания, и в 2026 году крейсер будет передан в состав Северного флота. В ходе усовершенствования корабля будет улучшена паротурбинная установка, что позволит значительно снизить уровень шума двигателя подводной лодки. По своим характеристикам «Дмитрий Донской» будет приближаться к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), хотя официального подтверждения данной информации пока не поступало.

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