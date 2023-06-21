Авиарейс Анталья — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Челябинске

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Пассажиры несколько часов находились в салоне. По словам очевидца, ребенку, летевшему в самолете, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, пишет Е1.
Прибывшие врачи решили снять с рейса ребенка и его семью, которые отказались оставлять на борту свой багаж. Однако получили они его более трех часов спустя, так как грузчиков нашли не сразу.
По словам представителя авиакомпании Azur Air, которой принадлежит лайнер, планировалась задержка еще на пару часов. После дополнительной заправки самолет продолжит рейс.
Напомним, 10 июня 2023 года в Екатеринбурге на два часа была задержка рейса до Антальи.