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Авиарейс Анталья — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Челябинске

21 июня 2023, 05:33
Фото: 1MI
Самолет, летевший рейсом Анталья — Екатеринбург, вынужденно сделал посадку в Челябинске из-за плохих погодных условий в Кольцово.

Пассажиры несколько часов находились в салоне. По словам очевидца, ребенку, летевшему в самолете, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, пишет Е1.

Прибывшие врачи решили снять с рейса ребенка и его семью, которые отказались оставлять на борту свой багаж. Однако получили они его более трех часов спустя, так как грузчиков нашли не сразу.

По словам представителя авиакомпании Azur Air, которой принадлежит лайнер, планировалась задержка еще на пару часов. После дополнительной заправки самолет продолжит рейс.

Напомним, 10 июня 2023 года в Екатеринбурге на два часа была задержка рейса до Антальи.

В аэропорту Екатеринбурга пассажиры 2 часа ждали самолет до Антальи
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#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Самолет#Задержка рейса#Непогода#Рейс#Транспорт#Елизавета Зиборова
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