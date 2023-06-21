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Автобус полный мигрантов привезли к отделению полиции в Екатеринбурге

21 июня 2023, 15:54
Фото: 1MI
Автобус, полный людей, привезли к отделению полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. Это случилось днем 21 июня.

По словам очевидца, все привезенные мужчины. На них была строительная одежда. Сразу после приезда их построили около здания и по одному стали уводить во двор, пишет Е1.

Произошедшее подтвердили в полиции Екатеринбурга. Там сообщили, что в Ленинском районе проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений в сфере миграции. В частности, иностранцев проверяют на предмет нарушения закона.

Ранее в полиции Екатеринбурга заявляли, что проводят рейдовые мероприятия в Екатеринбурге. Правоохранители проверяли овощебазу №4, а также другие объекты, где скапливаются иностранцы.

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#Ирина Кирилова#Инцидент#Иностранцы#Полиция#Происшествия#Екатеринбург
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