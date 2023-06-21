Автобус полный мигрантов привезли к отделению полиции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам очевидца, все привезенные мужчины. На них была строительная одежда. Сразу после приезда их построили около здания и по одному стали уводить во двор, пишет Е1.
Произошедшее подтвердили в полиции Екатеринбурга. Там сообщили, что в Ленинском районе проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений в сфере миграции. В частности, иностранцев проверяют на предмет нарушения закона.
Ранее в полиции Екатеринбурга заявляли, что проводят рейдовые мероприятия в Екатеринбурге. Правоохранители проверяли овощебазу №4, а также другие объекты, где скапливаются иностранцы.