Бизнесмен застрелил кабана на трассе под Нижним Тагилом

В полиции отметили, что уже установили стрелявшего. Это бизнесмен, который произвел выстрел из зарегистрированного оружия. У него изъяли ружье.



Отмечается, что зверя незадолго до гибели заметили и другие водители, кабан даже вилял им хвостом.