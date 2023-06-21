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Бизнесмен застрелил кабана на трассе под Нижним Тагилом

21 июня 2023, 10:56
Фото: 1MI
На Серовском тракте под Нижним Тагилом бизнесмен застрелил кабана.

Это сделал мужчина на иномарке Infiniti, прямо не выходя из салона автомобиля. Тушу он занес в багажник и уехал. Все это произошло на 31 километре Серовского тракта, сообщает «4 канал».

В полиции отметили, что уже установили стрелявшего. Это бизнесмен, который произвел выстрел из зарегистрированного оружия. У него изъяли ружье.

Отмечается, что зверя незадолго до гибели заметили и другие водители, кабан даже вилял им хвостом.

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