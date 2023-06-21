Бизнесмен застрелил кабана на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Это сделал мужчина на иномарке Infiniti, прямо не выходя из салона автомобиля. Тушу он занес в багажник и уехал. Все это произошло на 31 километре Серовского тракта, сообщает «4 канал».
В полиции отметили, что уже установили стрелявшего. Это бизнесмен, который произвел выстрел из зарегистрированного оружия. У него изъяли ружье.
Отмечается, что зверя незадолго до гибели заметили и другие водители, кабан даже вилял им хвостом.