Бригада скорой помощи из Нижнего Тагила стала лучшей в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Конкурс профмастерства проводился среди команд со всей Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики.
Первым этапом состязаний было тестирование. В нем лучшими стали команды Первоуральска, Белоярска и Верхней Салды. Второй этап проводился на базе Свердловского областного медколледжа. Бригады решали ситуационные задачи. Так, по легенде, в спортивном центре во время массового мероприятия было найдено взрывное устройство. Участникам предстояло оказать скорую и психологическую помощь.
Кроме того, у водителей были проверены знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи. Также участники представили творческие номера — миниатюры о жизни сотрудников скорой помощи, танцы и вокал.
На помощь медикам и спасателям на месте «ЧС» пришли студенты колледжа, добровольцы-спасатели и активисты Красного креста. Они выполняли роли статистов и волонтеров.