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Бригада скорой помощи из Нижнего Тагила стала лучшей в Свердловской области

21 июня 2023, 13:48
Фото: Департамент информационной политики
Бригада скорой помощи из Нижнего Тагила стала победителем соревнований, проводимых Территориальным центром медицины катастроф Свердловской области. Второе место заняла бригада из Североуральска, а место досталось Первоуральску.

Конкурс профмастерства проводился среди команд со всей Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики.

Первым этапом состязаний было тестирование. В нем лучшими стали команды Первоуральска, Белоярска и Верхней Салды. Второй этап проводился на базе Свердловского областного медколледжа. Бригады решали ситуационные задачи. Так, по легенде, в спортивном центре во время массового мероприятия было найдено взрывное устройство. Участникам предстояло оказать скорую и психологическую помощь.

Фото: Департамент информационной политики

Кроме того, у водителей были проверены знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи. Также участники представили творческие номера — миниатюры о жизни сотрудников скорой помощи, танцы и вокал.

На помощь медикам и спасателям на месте «ЧС» пришли студенты колледжа, добровольцы-спасатели и активисты Красного креста. Они выполняли роли статистов и волонтеров.

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#Ирина Кирилова#Скорая помощь#Врачи#Соревнования#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область
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