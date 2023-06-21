Бригада скорой помощи из Нижнего Тагила стала лучшей в Свердловской области

Первым этапом состязаний было тестирование. В нем лучшими стали команды Первоуральска, Белоярска и Верхней Салды. Второй этап проводился на базе Свердловского областного медколледжа. Бригады решали ситуационные задачи. Так, по легенде, в спортивном центре во время массового мероприятия было найдено взрывное устройство. Участникам предстояло оказать скорую и психологическую помощь.