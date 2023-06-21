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Через деревню Универсиады в Екатеринбурге пустят четыре автобусных маршрута

21 июня 2023, 08:09
Фото: 1MI
Для перевозки студентов в центр города в Екатеринбурге пустят автобусы через кампус УРФУ. Для этих целей будет изменена схема движения четырех автобусных маршрутов.

Автобусы будут курсировать через строящийся микрорайон Новокольцовский, где расположен кампус УрФУ. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на замначальника городского комитета по транспорту Николая Вахлова.

Таким образом, изменится маршрут автобусов №65 (Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово — поселок Кольцово), №01 (Метро Ботаническая — Аэропорт — станция Кольцово), №44 (станция метро «Ботаническая» — микрорайон Компрессорный) и №56 (7 ключей (Тагильский подход) — Птицефабрика). Через Новокольцовский они будут курсировать в сентябре.

Благодаря нововведению микрорайоны Кольцово и Компрессорный получат автобусы до спортобъектов Новокольцовского, а студенты УрФУ смогут ездить на лекции и обратно.

Отмечается, что вышеуказанные маршруты смогут перевозить до 1,5 тысячи человек в час.

После скандала со студентами УрФУ в Екатеринбурге четыре маршрута изменят движение
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#Елена Озерова#Екатеринбург#УрФУ#Студенты#Маршруты#Автобусы#Транспорт
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