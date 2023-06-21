Через деревню Универсиады в Екатеринбурге пустят четыре автобусных маршрута

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Автобусы будут курсировать через строящийся микрорайон Новокольцовский, где расположен кампус УрФУ. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на замначальника городского комитета по транспорту Николая Вахлова.
Таким образом, изменится маршрут автобусов №65 (Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово — поселок Кольцово), №01 (Метро Ботаническая — Аэропорт — станция Кольцово), №44 (станция метро «Ботаническая» — микрорайон Компрессорный) и №56 (7 ключей (Тагильский подход) — Птицефабрика). Через Новокольцовский они будут курсировать в сентябре.
Благодаря нововведению микрорайоны Кольцово и Компрессорный получат автобусы до спортобъектов Новокольцовского, а студенты УрФУ смогут ездить на лекции и обратно.
Отмечается, что вышеуказанные маршруты смогут перевозить до 1,5 тысячи человек в час.