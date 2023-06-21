Экскаватор разрушил мост в поселке под Серовом. Это была единственная переправа

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
После экскаватора остались проломы в мосту. По нему теперь нельзя ездить. Ремонт местные жители проводили в 2019 году. Они потратили порядка 150 тысяч рублей, рассказал депутат думы Серовского ГО Игорь Чудов. По его словам, техника ехала со стороны садов.
На данный момент жители поселка остались без переправы. Мэр Серовского ГО Василий Сизиков рассказал, что на данный момент планируется выделить средства из резервного фонда и заключить договор подрядчиком. Пока сумма ущерба не определена.
Сизиков отмечает, что мост был временным. Уже подготовлен проект постоянной переправы. Осенью будет запрашиваться финансирование у правительства, пишет Е1.