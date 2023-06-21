Экскаватор разрушил мост в поселке под Серовом. Это была единственная переправа

После экскаватора остались проломы в мосту. По нему теперь нельзя ездить. Ремонт местные жители проводили в 2019 году. Они потратили порядка 150 тысяч рублей, рассказал депутат думы Серовского ГО Игорь Чудов. По его словам, техника ехала со стороны садов.