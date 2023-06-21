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Глава минтранса Свердловской области рассказал о планах на покупку новых трамваев

21 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI

Для Екатеринбурга купят 60 новых трамваев

Екатеринбург нуждается в покупке 60 единиц трамваев. О планах по развитию этой сферы заявил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Власти города подтвердили необходимость федерального софинансирования закупки электротранспорта. Региональный минтранс рассматривает возможности покупки современного подвижного состава для трамвайной линии в Академический район и других маршрутов, которые пользуются спросом среди горожан.

Старков считает, что они не останутся без поддержки в этом вопросе, пишет портал ЕАН. Якобы софинансирование — вопрос времени, он попросил горожан подождать.

В феврале стало известно, что в этом году для Екатеринбурга купят 25 новых трамвайных вагонов стоимостью в 150 млн рублей. Запуск направления в Академический район запланирован на конец октября.

25 новых трамвайных вагонов появятся в Екатеринбурге в 2023 году
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#Марина Шорина#Общественный транспорт#Трамвай#Василий Старков#Минтранс#Екатеринбург#Субсидии#Маршрут
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