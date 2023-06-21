Глава минтранса Свердловской области рассказал о планах на покупку новых трамваев

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Власти города подтвердили необходимость федерального софинансирования закупки электротранспорта. Региональный минтранс рассматривает возможности покупки современного подвижного состава для трамвайной линии в Академический район и других маршрутов, которые пользуются спросом среди горожан.
Старков считает, что они не останутся без поддержки в этом вопросе, пишет портал ЕАН. Якобы софинансирование — вопрос времени, он попросил горожан подождать.
В феврале стало известно, что в этом году для Екатеринбурга купят 25 новых трамвайных вагонов стоимостью в 150 млн рублей. Запуск направления в Академический район запланирован на конец октября.