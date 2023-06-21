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Игорь Алтушкин вышел из состава учредителей компаний, связанных с РМК

21 июня 2023, 16:55
Фото: 1MI
Бизнесмен Игорь Алтушкин вышел из числа совладельцев компании, которая является владельцем активов «Русской медной компании» из Екатеринбурга.

Согласно информации ЕГРЮЛ, Алтушкин покинул «Рашн Коппер Компани Лимитед», которая зарегистрирована в Приморском крае. Компании принадлежат более 20 юридических лиц.

В их числе МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью). Они и владеют РМК. Ранее Алтушкину принадлежало 19%, пишет «Коммерсант».

Напомним, в мае 2023 года Великобритания ввела санкции в отношении Игоря Алтушкина. Согласно данным Forbes, бизнесмен является основателем Русской медной компании. Состояние Алтушкина в 2023 году оценивалось в 3,4 млрд долларов.

#Ирина Кирилова#Доля#Продажа#Активы#Экономика#Екатеринбург#Игорь Алтушкин
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