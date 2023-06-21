Игорь Алтушкин вышел из состава учредителей компаний, связанных с РМК

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Согласно информации ЕГРЮЛ, Алтушкин покинул «Рашн Коппер Компани Лимитед», которая зарегистрирована в Приморском крае. Компании принадлежат более 20 юридических лиц.
В их числе МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью). Они и владеют РМК. Ранее Алтушкину принадлежало 19%, пишет «Коммерсант».
Напомним, в мае 2023 года Великобритания ввела санкции в отношении Игоря Алтушкина. Согласно данным Forbes, бизнесмен является основателем Русской медной компании. Состояние Алтушкина в 2023 году оценивалось в 3,4 млрд долларов.