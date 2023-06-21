Истошно кричащих сыновей-двойняшек отобрали у отца в Екатеринбурге

Бывшие супруги Алена и Денис имеют двух сыновей. Вместе они не живут. Дети были у отца год даже после того, как суд принял решение оставить детей с мальчиков. Денис предложил бывшей супруге забрать детей, если они согласятся отправиться с ней. Однако вышло иначе.