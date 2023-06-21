Истошно кричащих сыновей-двойняшек отобрали у отца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Сцена попала на видео — дети кричат и отказываются возвращаться к матери. Отец при этом ничего не может сделать, так как у приставов имеется решение суда.
Бывшие супруги Алена и Денис имеют двух сыновей. Вместе они не живут. Дети были у отца год даже после того, как суд принял решение оставить детей с мальчиков. Денис предложил бывшей супруге забрать детей, если они согласятся отправиться с ней. Однако вышло иначе.
По словам Дениса, приставы приходили к ним несколько раз. Но детей не забирали, учитывая их психологическое состояние. Отец намерен обжаловать решение суда. По его словам, бывшая супруга оставляла детей одних, плохо кормила и они потеряли в весе.
Также мужчина утверждает, что водил мальчиков к психологу, у него имеются все справки. Но так как дети маленькие, суд решил оставить их с мамой.
В итоге опека вызывает двух понятых, приехал психолог и ОМОН. И все благополучно вваливаются в квартиру, начинается вакханалия. Все смотрят, как мама тащит детей как щенков, сначала одного, потом второй ребенок вцепился и просил помощи у психолога, — рассказывает Денис.
Он отметил, что детей вынесли на улицу босиком, посадили в машину и увезли. Сейчас он не знает, где находятся мальчики и что с ними.
В службе судебных приставов рассказали, что они обязаны исполнять решение суда. При этом для решения конфликта они планируют привлечь службу медиации. Для того, чтобы права детей не были нарушены, приставы попросили присутствовать на встрече психолога и представителей опеки, пишет Е1.