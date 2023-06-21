Из-за вандалов онкобольные в Нижнем Тагиле едва не остались без помощи

Posted 21 июня 2023, 16:25
Published 21 июня 2023, 16:25
Modified 21 июня 2023, 16:25
Updated 21 июня 2023, 16:25
В результате действий злоумышленников пострадали наружные трубки системного охлаждения аппарата МРТ и линейного ускорителя, наружный блок кондиционера, установленного в помещении, где установлено вышеуказанное оборудование, рассказал главврач Свердловского онкодиспансера Борис Мейлах.
Также Мейлах отметил, что если бы не удалось быстро устранить повреждения, больные остались бы без помощи, пишет ИА «Все новости».
В настоящий момент на территории диспансера была усилена охрана. Администрация медучреждения попросила хулиганов не повторять подобные нападки.
Напомним, 17 июня 2023 года в Екатеринбурге несколько подростков, вооружившись гвоздодером, взломали стоматологию и ограбили ее.