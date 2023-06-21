tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2023, 16:25

Published 21 июня 2023, 16:25

Modified 21 июня 2023, 16:25

Updated 21 июня 2023, 16:25

Из-за вандалов онкобольные в Нижнем Тагиле едва не остались без помощи

Из-за вандалов онкобольные в Нижнем Тагиле едва не остались без помощи

21 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI.
Неизвестные вандалы чуть не сломали оборудование онкодиспансера в Нижнем Тагиле на Солнечной улице.

В результате действий злоумышленников пострадали наружные трубки системного охлаждения аппарата МРТ и линейного ускорителя, наружный блок кондиционера, установленного в помещении, где установлено вышеуказанное оборудование, рассказал главврач Свердловского онкодиспансера Борис Мейлах.

Также Мейлах отметил, что если бы не удалось быстро устранить повреждения, больные остались бы без помощи, пишет ИА «Все новости».

В настоящий момент на территории диспансера была усилена охрана. Администрация медучреждения попросила хулиганов не повторять подобные нападки.

Напомним, 17 июня 2023 года в Екатеринбурге несколько подростков, вооружившись гвоздодером, взломали стоматологию и ограбили ее.

Подростки с гвоздодером ограбили стоматологию в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы разгромили кладбище в ТалицеПодростки рекламируют наркотики в Нижнем ТагилеВандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Техника#Вандалы#Охрана#Оборудование#Онкодиспансер#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика