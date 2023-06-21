tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Изображение материала

Из-за вандалов онкобольные в Нижнем Тагиле едва не остались без помощи

21 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI
Неизвестные вандалы чуть не сломали оборудование онкодиспансера в Нижнем Тагиле на Солнечной улице.

В результате действий злоумышленников пострадали наружные трубки системного охлаждения аппарата МРТ и линейного ускорителя, наружный блок кондиционера, установленного в помещении, где установлено вышеуказанное оборудование, рассказал главврач Свердловского онкодиспансера Борис Мейлах.

Также Мейлах отметил, что если бы не удалось быстро устранить повреждения, больные остались бы без помощи, пишет ИА «Все новости».

В настоящий момент на территории диспансера была усилена охрана. Администрация медучреждения попросила хулиганов не повторять подобные нападки.

Напомним, 17 июня 2023 года в Екатеринбурге несколько подростков, вооружившись гвоздодером, взломали стоматологию и ограбили ее.

Подростки с гвоздодером ограбили стоматологию в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы разгромили кладбище в ТалицеПодростки рекламируют наркотики в Нижнем ТагилеВандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Онкодиспансер#Оборудование#Вандалы#Техника#Охрана#Происшествия
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Сегодня, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Сегодня, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
Вчера, 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Вчера, 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
Вчера, 11:09