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Какая будет погода на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

21 июня 2023, 16:36
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Осадков в ночь на 23 июня в Екатеринбурге не ожидается. Именно в это время в городе будет проходить фестиваль «Ночь музыки».

О погоде рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, осадки уже 22 июня ослабеют, а 23 июня будет комфортный день без осадков. Однако в выходные 24–25 июня будут кратковременные дожди.

Она отметила, что температура повысится 22 июня до 17 градусов, а 23–25 июня ожидается уже +21.

Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что до конца лета в Свердловской области продолжительной жары не ожидается.

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#Ирина Кирилова#Погода#Ночь музыки#Синоптики#Природа#Екатеринбург
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