Какая будет погода на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
О погоде рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, осадки уже 22 июня ослабеют, а 23 июня будет комфортный день без осадков. Однако в выходные 24–25 июня будут кратковременные дожди.
Она отметила, что температура повысится 22 июня до 17 градусов, а 23–25 июня ожидается уже +21.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что до конца лета в Свердловской области продолжительной жары не ожидается.