Кинолог объяснила, как изменить агрессивное поведение собаки: важность обучения

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В своем интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня», Чернова рассказала о важности понимания причин агрессивного поведения у собак.
Она подчеркнула, что в некоторых случаях агрессию можно устранить, и собака станет совершенно нормальной, но в других ситуациях это может быть сложнее. Поэтому в таких случаях требуется работа высококвалифицированных специалистов.
Одно из понятий, которые Чернова упомянула, это 'немотивированная агрессия'. Она может быть связана с заболеваниями, такими как опухоли мозга или болевые ощущения у собаки. Важно, чтобы ветеринар провел диагностику и выявил возможные причины агрессии. Устранение болевых ощущений может положительно повлиять на поведение животного.
Чернова также отметила, что иногда люди выбирают щенка, который кажется им 'злым', но на самом деле любой щенок может кусать. Их зубы острые, и даже если они не намерены причинить вред, укус может быть болезненным. В таких случаях агрессия не является фактором для беспокойства.
Эксперт подчеркнула, что механизмы роста собак в значительной степени определяются генетикой, и некоторые породы имеют свои особенности. Поэтому Чернова рекомендует изучить литературу и, возможно, пройти обучающие курсы по кинологии перед тем, как завести щенка.