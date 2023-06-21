Кинолог объяснила, как изменить агрессивное поведение собаки: важность обучения

Чернова также отметила, что иногда люди выбирают щенка, который кажется им 'злым', но на самом деле любой щенок может кусать. Их зубы острые, и даже если они не намерены причинить вред, укус может быть болезненным. В таких случаях агрессия не является фактором для беспокойства.