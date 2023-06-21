Кубок России по мотокроссу впервые пройдет в Верхней Салде

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ожидается, что в состязании примут участие более двух сотен спортсменов из 30 городов России.
Программа проведения мероприятия включена в единый календарный план Минспорта России. Она состоит из заездов на мотоциклах с колясками в классах: «500 национальный», «750 иностранный» и «open».
Среди участников чемпионы страны — Игорь Родионов из Санкт-Петербурга, Игорь Полухин из Каменска-Уральского, Александр Зырянов из Ирбита и Артём Бороненко из Ярославля, сообщили в администрации Верхней Салды.