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Кубок России по мотокроссу впервые пройдет в Верхней Салде

21 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
Этап Кубка России по мотокроссу на мотоциклах с колясками с объемом двигателя до 750 кубических сантиметров впервые пройдет в Верхней Салде.

 

Ожидается, что в состязании примут участие более двух сотен спортсменов из 30 городов России.

Программа проведения мероприятия включена в единый календарный план Минспорта России. Она состоит из заездов на мотоциклах с колясками в классах: «500 национальный», «750 иностранный» и «open».

Среди участников чемпионы страны — Игорь Родионов из Санкт-Петербурга, Игорь Полухин из Каменска-Уральского, Александр Зырянов из Ирбита и Артём Бороненко из Ярославля, сообщили в администрации Верхней Салды.

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