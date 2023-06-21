Лагерь под Первоуральском проверят из-за отравления троих детей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:46
Проверку проводят сотрудники областного Следственного комитета. Будет установлена точная причина ухудшения самочувствия у ребят. По итогам проведенных мероприятий будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, несколько дней назад дети, отдыхавшие в лагере, стали жаловаться на температуру, тошноту и боли в животе.
Родители заболевших детей обратились с жалобой в Роспотребнадзор, после чего сотрудники ведомства приезжали в лагерь. Пострадавшие дети и сотрудники учреждения были обследованы. В лагере также проводятся мероприятия по профилактике.