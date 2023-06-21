Мэрия Екатеринбурга защитит себя от прослушки

Средство защиты должно включать в себя блок питания и управления, генератор-электроизлучатель и 16 генераторов генераторов-вибровозбудителей. Также у него должны быть размыкатели телефонных и слаботочных линий. Также исполнитель должен установить фиксаторы для закрепления на окнах и трубах. Время наработки должно составлять не меньше 6 тысяч часов.