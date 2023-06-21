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Мэрия Екатеринбурга защитит себя от прослушки

21 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI

На средства от прослушки мэрия Екатеринбурга потратит почти 2 млн рублей

15 средств виброакустической защиты планирует закупить администрация Екатеринбурга. Средства будут защищать «речевую информацию» от утечки.

Начальная цена контракта составляет 1,88 миллиона рублей. Потенциальные поставщики могут подать заявки на участие в конкурсе до 29 июня. Подрядчику предстоит выполнить поставку в течение месяца со дня заключения контракта.

Средство защиты должно включать в себя блок питания и управления, генератор-электроизлучатель и 16 генераторов генераторов-вибровозбудителей. Также у него должны быть размыкатели телефонных и слаботочных линий. Также исполнитель должен установить фиксаторы для закрепления на окнах и трубах. Время наработки должно составлять не меньше 6 тысяч часов.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге пятеро человек были осуждены за прослушку разговоров бизнесменов и политиков. Задержаны они были в 2020 году. Тогда силовиками были изъяты данные биллинга и распечатки разговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова и владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова.

#Прослушка#Связь#Администрация#Мэрия#Экономика#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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