Мэрия Екатеринбурга защитит себя от прослушки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Начальная цена контракта составляет 1,88 миллиона рублей. Потенциальные поставщики могут подать заявки на участие в конкурсе до 29 июня. Подрядчику предстоит выполнить поставку в течение месяца со дня заключения контракта.
Средство защиты должно включать в себя блок питания и управления, генератор-электроизлучатель и 16 генераторов генераторов-вибровозбудителей. Также у него должны быть размыкатели телефонных и слаботочных линий. Также исполнитель должен установить фиксаторы для закрепления на окнах и трубах. Время наработки должно составлять не меньше 6 тысяч часов.
Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге пятеро человек были осуждены за прослушку разговоров бизнесменов и политиков. Задержаны они были в 2020 году. Тогда силовиками были изъяты данные биллинга и распечатки разговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова и владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова.