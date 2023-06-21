Многодетная семейная пара из Арамиля оказалась закладчиками наркотиков

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
При обыске дома у свердловчан было обнаружено более 100 свертков с героином, пишет Е1.
Двое детей супругов, как оказалось, проживают с бабушкой. С родителями находится только младшая дочка. В настоящее время девочкой занимается ПДН, а потом ее тоже отдадут бабушке. Подробности инцидента будут известны позднее.
Напомним, недавно в Каменске-Уральском были задержаны двое мужчин за найденные у них наркотики весом 0,68 и 0,60 граммов. В отношении задержанных местных жителей возбуждены уголовные дела.