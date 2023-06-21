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Многодетная семейная пара из Арамиля оказалась закладчиками наркотиков

21 июня 2023, 14:10
Фото: 1MI
Многодетную семейную пару из Арамиля, у которой имеется трое детей, задержали за распространение героина.

При обыске дома у свердловчан было обнаружено более 100 свертков с героином, пишет Е1.

Двое детей супругов, как оказалось, проживают с бабушкой. С родителями находится только младшая дочка. В настоящее время девочкой занимается ПДН, а потом ее тоже отдадут бабушке. Подробности инцидента будут известны позднее.

Напомним, недавно в Каменске-Уральском были задержаны двое мужчин за найденные у них наркотики весом 0,68 и 0,60 граммов. В отношении задержанных местных жителей возбуждены уголовные дела.

Мужчин с наркотиками задержали в Каменске-Уральском
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#Елизавета Зиборова#Наркотики#Задержанные#Распространение#Супруги#Закладчики#Многодетные#Криминал#Свердловская область#Арамиль
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