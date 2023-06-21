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Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

21 июня 2023, 05:06
Фото: Midjourney
19-летний юноша из Екатеринбурга бесследно исчез в район Уралмаша 10 июня 2023 года.

Пропавший в тот день отправился гулять со своими знакомыми и не вернулся домой. По словам знакомой девушки молодого человека, она и его мама связались с одним из тех парней, который ответил, что тоже их всех потерял, пишет Е1.

Мать 19-летнего екатеринбуржца обратилась с заявлением в полицию. Есть предположение, что ему нужна медицинская помощь.

Напомним, 17 июня 2023 года в Камышлове исчез 57-летний мужчина на квадроцикле. Поиски ведут полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт».

57-летнего жителя Камышлова на квадроцикле ищут полиция и волонтеры
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Молодой человек#Пропавший#Полиция#Поиски#Происшествия
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