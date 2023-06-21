Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Пропавший в тот день отправился гулять со своими знакомыми и не вернулся домой. По словам знакомой девушки молодого человека, она и его мама связались с одним из тех парней, который ответил, что тоже их всех потерял, пишет Е1.
Мать 19-летнего екатеринбуржца обратилась с заявлением в полицию. Есть предположение, что ему нужна медицинская помощь.
Напомним, 17 июня 2023 года в Камышлове исчез 57-летний мужчина на квадроцикле. Поиски ведут полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт».