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Названы самые бюджетные курорты Турции на фоне растущих цен

21 июня 2023, 07:39
Фото: 1MI
Стало известно, на каких курортах Турции можно отдохнуть дешевле всего. Подборка была создана на фоне растущих цен на туристические путешествия.

Журналисты «Новых известий» пообщались с экспертами туриндустрии и собрали полезные советы, как сэкономить на поездке, а также составили рейтинг курортов Турции по ценам.

Известно, что за первые 5 месяцев 2023 года знаменитый курорт Анталья посетили 783 тысяч россиян — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдохнуть там неделю вдвоем стоит примерно 150–200 тысяч рублей. Однако в Турции имеется множество других курортов, причем более бюджетных.

Журналисты составили 10 самых дешевых предложений для отдыха, рассчитанных на семью из трех человек с ребенком 12 лет в четырехзвездочных гостиницах.

По задумке, семья планирует отправиться в путешествие 4–6 августа на 7-8 ночей. Предложения для отдыха смотрелись на сайтах travelata.ru и 1001tur.ru Самые доступные цены оказались в Алании. Все 10 отелей из подборки обойдутся отдыхающим на неделю в 145–160 тысяч рублей.

На втором месте — курорт Кемер. Отдохнуть неделю там можно за 152–170 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга курорт Сиде. Стоимость самых доступных гостиниц на 7-8 ночей варьируется от 147 до 190 тысяч рублей.

Также отдохнуть можно в Бодруме, а также в Элладе. Но там расценки уже выше 200 тысяч рублей. Следом расположился Мармарис. Отдохнуть в Анталье с комфортом получится лишь на сумму от 250 тысяч рублей.

Меньше всего шансов у туристов найти доступный тур в Белек, который славится своими полями для гольфа.

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#Елена Озерова#Турция#Цены#Путешествия#Отдых#Отели#Курорты#Свободное время
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