Названы самые бюджетные курорты Турции на фоне растущих цен

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Журналисты «Новых известий» пообщались с экспертами туриндустрии и собрали полезные советы, как сэкономить на поездке, а также составили рейтинг курортов Турции по ценам.
Известно, что за первые 5 месяцев 2023 года знаменитый курорт Анталья посетили 783 тысяч россиян — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдохнуть там неделю вдвоем стоит примерно 150–200 тысяч рублей. Однако в Турции имеется множество других курортов, причем более бюджетных.
Журналисты составили 10 самых дешевых предложений для отдыха, рассчитанных на семью из трех человек с ребенком 12 лет в четырехзвездочных гостиницах.
По задумке, семья планирует отправиться в путешествие 4–6 августа на 7-8 ночей. Предложения для отдыха смотрелись на сайтах travelata.ru и 1001tur.ru Самые доступные цены оказались в Алании. Все 10 отелей из подборки обойдутся отдыхающим на неделю в 145–160 тысяч рублей.
На втором месте — курорт Кемер. Отдохнуть неделю там можно за 152–170 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга курорт Сиде. Стоимость самых доступных гостиниц на 7-8 ночей варьируется от 147 до 190 тысяч рублей.
Также отдохнуть можно в Бодруме, а также в Элладе. Но там расценки уже выше 200 тысяч рублей. Следом расположился Мармарис. Отдохнуть в Анталье с комфортом получится лишь на сумму от 250 тысяч рублей.
Меньше всего шансов у туристов найти доступный тур в Белек, который славится своими полями для гольфа.