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Posted 21 июня 2023, 03:49

Published 21 июня 2023, 03:49

Modified 29 ноября 2024, 18:47

Updated 29 ноября 2024, 18:47

Незрячий обувщик из Нижнего Тагила делает носилки для участников СВО

21 июня 2023, 03:49
41-летний житель Нижнего Тагила, работавший обувщиком, вместе со своей женой производит носилки для участников СВО.

Лишился зрения горожанин в 2017 году. После этого он проходил курс реабилитации и учился по-новому жить и делать бытовые дела, пишет «КП-Екатеринбург».

Два раза в неделю тагильчанин и его жена приходят к волонтерам в организацию «Золотые руки ангела», чтобы шить носилки. Членами этого движения они стали летом 2022 года. При этом у женщины тоже есть проблемы со зрением.

По словам мужчины, когда взялся за дело, он не испытал трудностей. Носилки они вдвоем производят за несколько часов. Они по очереди режут и сшивают стропы, потом сворачивают катушки со стропами. Иногда, чтобы делать носилки побыстрее, супруги берут работу на дом.

Напомним, с 12 октября 2022 года в Нижнем Тагиле работает центр помощи родственникам мобилизованных на СВО, который открыли на базе Дворца молодежи.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Производство#Волонтеры#Участники#Движение#Незрячий#СВО
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