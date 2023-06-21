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Published Сегодня, 13:02

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Об аномально холодной погоде предупредили жителей Свердловской области

21 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Свердловской и Челябинской областях ожидаются аномальные температурные условия. Температура воздуха будет ниже нормы на 6-8 градусов.

Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что та же участь ожидает еще ряд областей — это Кировская и Оренбургская области, а также Башкортостан и Татарстан.

Такая температурная отметка — аномально холодная для июня. Он сказал, что свердловчан в ближайшее время ожидает температура не выше +8-13 градусов.

Ранее он же сообщал, что в Челябинской области конец июня по температуре будет примерно таким же, как апрель. А Свердловской области он предсказывал пасмурную погоду с дождями.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Аномалия#Природа
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