Об аномально холодной погоде предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что та же участь ожидает еще ряд областей — это Кировская и Оренбургская области, а также Башкортостан и Татарстан.
Такая температурная отметка — аномально холодная для июня. Он сказал, что свердловчан в ближайшее время ожидает температура не выше +8-13 градусов.
Ранее он же сообщал, что в Челябинской области конец июня по температуре будет примерно таким же, как апрель. А Свердловской области он предсказывал пасмурную погоду с дождями.