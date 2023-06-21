Обвинение озвучило наказание для банды за отравление 44 человек метанолом на Урале

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Им грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет, сообщили в региональной прокуратуре.
Приговора ждали семь человек. Их обвиняли в том, что с лета 2020 года по осень 2021 года они подавали поддельный алкоголь, в котором содержался метиловый спирт. 51 человек отравился, и 44 из которых погибли.
Гособвинители попросили суд назначить всем тюремный срок от 3 до 10 лет. А пострадавшие просят им выплатить более 2,5 млн рублей. На следующем судебном заседании выступят в адвокаты обвиняемых.