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Обвинение озвучило наказание для банды за отравление 44 человек метанолом на Урале

21 июня 2023, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скоро назначат наказание бутлегерам, которые продали суррогатный алкоголь. Из-за подделки погибли 44 человека.

Им грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет, сообщили в региональной прокуратуре.

Приговора ждали семь человек. Их обвиняли в том, что с лета 2020 года по осень 2021 года они подавали поддельный алкоголь, в котором содержался метиловый спирт. 51 человек отравился, и 44 из которых погибли.

Гособвинители попросили суд назначить всем тюремный срок от 3 до 10 лет. А пострадавшие просят им выплатить более 2,5 млн рублей. На следующем судебном заседании выступят в адвокаты обвиняемых.

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#Елена Озерова#Алкоголь#Приговор#Суд#Погибшие#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург
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