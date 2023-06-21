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Обвиняемый в серии краж из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

21 июня 2023, 09:45
Фото: 1MI
В районном суде Нижнего Тагила досрочно закрыли уголовное дело в отношении неоднократно судимого Евгения Ознобихина в связи с его смертью. Он обвинялся в серии преступлений, совершенных с целью кражи или грабежа.

На первое заседание в ноябре 2022 года подсудимый не явился будучи находясь в одной из колоний Ростовской области. В январе суд приостановил делопроизводство. TagilCity.ru в суде рассказали, что обвиняемого планируется этапировать. Об этом стало известно в конце февраля 2023 года.

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Однако могила Евгения Ознобихина была обнаружена на Аллее Славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила. Согласно данным, погиб тагильчанин 30 марта 2023 года, ему было 26 лет.

Напомним, в апреле 2021 года Евгений Ознобихин вышел на свободу из колонии города Ивделя. Через некоторое время уже в Нижнем Тагиле его арестовали по подозрению в совершении нескольких краж, в том числе серии грабежей.

Однако он скрылся. Позднее его удалось схватить Ознобихина благодаря арендодателю квартиры, который запер рецидивиста в ней же, до приезда полицейских. Квартиру тагильчанин арендовал с целью ограбления.

Тагильчанин запер в квартире грабителя из-за отказа вернуть похищенное
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