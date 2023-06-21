Обвиняемый в серии краж из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
На первое заседание в ноябре 2022 года подсудимый не явился будучи находясь в одной из колоний Ростовской области. В январе суд приостановил делопроизводство. TagilCity.ru в суде рассказали, что обвиняемого планируется этапировать. Об этом стало известно в конце февраля 2023 года.
Однако могила Евгения Ознобихина была обнаружена на Аллее Славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила. Согласно данным, погиб тагильчанин 30 марта 2023 года, ему было 26 лет.
Напомним, в апреле 2021 года Евгений Ознобихин вышел на свободу из колонии города Ивделя. Через некоторое время уже в Нижнем Тагиле его арестовали по подозрению в совершении нескольких краж, в том числе серии грабежей.
Однако он скрылся. Позднее его удалось схватить Ознобихина благодаря арендодателю квартиры, который запер рецидивиста в ней же, до приезда полицейских. Квартиру тагильчанин арендовал с целью ограбления.