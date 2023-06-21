Обвиняемый в серии краж из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

На первое заседание в ноябре 2022 года подсудимый не явился будучи находясь в одной из колоний Ростовской области. В январе суд приостановил делопроизводство. TagilCity.ru в суде рассказали, что обвиняемого планируется этапировать. Об этом стало известно в конце февраля 2023 года.