Пассажирский автобус влетел в иномарку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Инцидент случился утром 21 июня. 48-летний водитель автобуса врезался в Skoda Octavia из-за несоблюдения дистанции, пишет ИА «Все Новости». В результате никто не пострадал, но у транспорта поврежден кузов.
В отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что автобус ехал по маршруту №23. Причиной аварии действительно стало несоблюдение дистанции.
Напомним, в Екатеринбурге 20 июня автобус с пассажирами врезался в троллейбус. Транспорт выехал на встречную полосу. В результате пострадали три человека. Теперь прокуратура и следственный комитет проводят проверки.