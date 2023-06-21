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Пассажирский автобус влетел в иномарку в Нижнем Тагиле

21 июня 2023, 11:40
Фото: 1MI
Водитель пассажирского автобуса устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Он врезался в иномарку на улице Индустриальная, 38.

Инцидент случился утром 21 июня. 48-летний водитель автобуса врезался в Skoda Octavia из-за несоблюдения дистанции, пишет ИА «Все Новости». В результате никто не пострадал, но у транспорта поврежден кузов.

В отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что автобус ехал по маршруту №23. Причиной аварии действительно стало несоблюдение дистанции.

Напомним, в Екатеринбурге 20 июня автобус с пассажирами врезался в троллейбус. Транспорт выехал на встречную полосу. В результате пострадали три человека. Теперь прокуратура и следственный комитет проводят проверки.

СК начал проверку после ДТП с троллейбусом и автобусом в Екатеринбурге
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#Авария#Автобус#Пассажиры#ДТП#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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