Подросток за рулем иномарки снес электроопору в Нижней Туре

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Мальчик ушел из дома ночью, когда его мама спала. Сходил в гости к бабушке, где незаметно от нее взял ключи от иномарки Daewoo Nexia из шкафа и отправился кататься, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В какой-то момент подросток не справился с управлением и снес линию электропередачи. Автомобиль получил механические повреждения, также пострадала опора ЛЭП. Подросток травм не получил.
Маму школьника намереваются привлечь к административной ответственности.
Напомним, 18 июня 2023 года в поселке Восточный 14-летний мальчик, ехавший на автомобиле, сбил шестилетнего ребенка-велосипедиста. Пострадавшего отвезли в больницу.