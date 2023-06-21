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Подросток за рулем иномарки снес электроопору в Нижней Туре

21 июня 2023, 04:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
14-летний подросток из Нижней Туры поехал на автомобиле своего родственника и протаранил линию электропередачи.

Мальчик ушел из дома ночью, когда его мама спала. Сходил в гости к бабушке, где незаметно от нее взял ключи от иномарки Daewoo Nexia из шкафа и отправился кататься, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В какой-то момент подросток не справился с управлением и снес линию электропередачи. Автомобиль получил механические повреждения, также пострадала опора ЛЭП. Подросток травм не получил.

Маму школьника намереваются привлечь к административной ответственности.

Напомним, 18 июня 2023 года в поселке Восточный 14-летний мальчик, ехавший на автомобиле, сбил шестилетнего ребенка-велосипедиста. Пострадавшего отвезли в больницу.

14-летний подросток на автомобиле сбил ребенка-велосипедиста под Серовом
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Дети#Автомобиль#Авария#ГИБДД#Водитель#Подросток#Лэп#ДТП#Свердловская область#Нижняя Тура
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