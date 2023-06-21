После скандала со студентами УрФУ в Екатеринбурге четыре маршрута изменят движение

Напомним, 19 июня студенты УрФУ в Екатеринбурге выразили недовольство тем, что их планируется переселить в кампус, расположенный на окраине города. Их не устроила отдаленность нового жилья и размер арендной платы за него. Теперь плата для студентов будет составлять до 3,5 тысячи рублей. Ранее она не превышала двух тысяч.