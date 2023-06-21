После скандала со студентами УрФУ в Екатеринбурге четыре маршрута изменят движение

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что автобусы будут заезжать в Новокольцовский район. Сами студенты поселятся в общежитиях в начале сентября.
В частности, изменится следование автобусов по маршрутам №1, №44, %56 и №65. Кроме того, пригородный поезд «Лечебный — Первомайская» и «Первомайская — Лечебный» тоже изменит движение, но только в часы пик. На нем можно будет использовать комбинированный проездной, который разработают в рамках «Кампуса», пишет 66.ру.
Полностью решить проблемы транспортной доступности планируется к 2025 году, когда будет построено наземное метро.
Кроме того, глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов рассказал, что после отмены соревнований были сэкономлены средства, но без ущерба качеству и сокращения программы.
Напомним, 19 июня студенты УрФУ в Екатеринбурге выразили недовольство тем, что их планируется переселить в кампус, расположенный на окраине города. Их не устроила отдаленность нового жилья и размер арендной платы за него. Теперь плата для студентов будет составлять до 3,5 тысячи рублей. Ранее она не превышала двух тысяч.