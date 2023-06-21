Пострадало несколько человек: автобус едва не оказался под самолетом в Кольцово

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:23
Автобус ехал до рейса Екатеринбург — Москва. Водитель не сразу заметил самолет, навстречу которому ехал наземный транспорт, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Чтобы не попасть под борт, водитель резко затормозил. Из-за этого пассажиры в автобусе друг на друга попадали и получили ушибы, у кого-то порвалась одежда. Одной из пассажирок прилетели в челюсть ручки, которые висели под потолком.
У женщины пошла кровь. После прибытия в Домодедово она пошла в медпункт с подозрением на сотрясение мозга и перелом челюсти, но опасения не подтвердились.
Полицейские в Кольцово отказались возбуждать дело, так как состава преступления нет. Пострадавшие требуют, чтобы водитель был отстранен от работы.
Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в троллейбус. Трем пассажирам потребовалась медпомощь. Они были доставлены в больницу.