Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле

Отпавшие куски потолка она сняла на видео. На кадрах видно, что крупный кусок потолка находится на полу, а на потолке виднеется дыра, через которую можно наблюдать крышу. Сами женщины сообщают, что теперь дождь будет капать непосредственно в квартиру.