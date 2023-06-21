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Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле

21 июня 2023, 14:42
Фото: tagilcity.ru
Потолок рухнул на кухне в квартире на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле. Ранее жильцы уже жаловались в Управляющую компанию на ненадлежащее обслуживание дома, но не получили обратной реакции.

Как рассказала одна из пострадавших TagilCity.ru, с потолка отпало четыре плиты. Произошло это из-за дождей.

Еще неделя-две дождей и потолок рухнет, — говорит соседка.

Отпавшие куски потолка она сняла на видео. На кадрах видно, что крупный кусок потолка находится на полу, а на потолке виднеется дыра, через которую можно наблюдать крышу. Сами женщины сообщают, что теперь дождь будет капать непосредственно в квартиру.

За кадром другая хозяйка квартиры сказала, что переживает за то, что в следующий раз потолок может обрушиться на ее ребенка.

Моего ребенка просто убьет! Невозможно в таких условиях жить! — воскликнула мать.

Женщина обратилась с жалобой в Управляющую компанию. На прием ее записали на 27 июня.

Ранее сообщалось, что потолком в этой квартире заинтересовался Следственный комитет, который начал проводить проверку. Тогда же сообщалось, что в квартире проживают две семьи с маленькими детьми. Ранее потолок у них разрушился из-за сгнившей балки.

Из-за разрушающегося потолка в одном из домов Нижнего Тагила СК начал проверку
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