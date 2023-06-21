Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Как рассказала одна из пострадавших TagilCity.ru, с потолка отпало четыре плиты. Произошло это из-за дождей.
Еще неделя-две дождей и потолок рухнет, — говорит соседка.
Отпавшие куски потолка она сняла на видео. На кадрах видно, что крупный кусок потолка находится на полу, а на потолке виднеется дыра, через которую можно наблюдать крышу. Сами женщины сообщают, что теперь дождь будет капать непосредственно в квартиру.
За кадром другая хозяйка квартиры сказала, что переживает за то, что в следующий раз потолок может обрушиться на ее ребенка.
Моего ребенка просто убьет! Невозможно в таких условиях жить! — воскликнула мать.
Женщина обратилась с жалобой в Управляющую компанию. На прием ее записали на 27 июня.
Ранее сообщалось, что потолком в этой квартире заинтересовался Следственный комитет, который начал проводить проверку. Тогда же сообщалось, что в квартире проживают две семьи с маленькими детьми. Ранее потолок у них разрушился из-за сгнившей балки.